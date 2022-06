Wyraziste kolory – jak wykorzystywać je w aranżacji?

W mniejszych wnętrzach zbyt duże natężenie lub ilość różnych mocnych kolorów może zaszkodzić wnętrzu, sprawić, że będzie się wydawać mniejsze, chaotyczne i przytłaczające. Właśnie dlatego powinniśmy skupić się na jednym lub dwóch charakterystycznych, wyrazistych dodatkach w mocnych kolorach. Niezależnie od tego, czy będzie to ramka na zdjęcie, czy kolorowy fotel – reszta powinna być stonowana. W przypadku małych pomieszczeń i tak mamy już mało miejsca do zagospodarowania, więc nie warto tej przestrzeni optycznie zmniejszać stawiając zbyt wiele jaskrawych elementów wyposażenia. Nawet jeśli będą to wyłącznie kolorowe, wyraziste poduszki, to i tak będą się one rzucać w oczy i ożywią wnętrze.