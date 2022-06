8 najciekawszych mebli oszczędzających miejsce!

Wydawało Wam się, że meblościanka już nigdy nie zagości w Waszych wnętrzach? Byliście w błędzie! Obecnie jest to świetne rozwiązanie do małych wnętrz, które dzięki zabudowanej formie (bądź też nie) wprowadza porządek i ład do przestrzeni dziennej. Nowoczesna meblościanka z tą, która gościła w naszych wnętrzach w czasach PRL-u ma niewiele wspólnego. Głównym mianownikiem jest nazwa i to, że można ją wykorzystać na całej długości ściany. Poza tym design diametralnie się zmienił. Współczesne meblościanki to nie tylko świetny dodatek do nowoczesnego wnętrza, ale także funkcjonalne i praktyczne zorganizowanie przestrzeni. Projektanci z Chorążak Studio w przestrzeni dziennej, widocznej powyżej doskonale zaaranżowali piękną meblościankę, która dzięki neutralnej, jasnej kolorystyce wtopiła się w mury tego mieszkania. Co więcej, nie zdecydowano się na wykorzystanie tradycyjnych uchwytów do szafek, a zamontowano nowoczesny system dotykowy, który poprzez nacisk na front szafki wysuwa jej zawartość. Czy taka meblościanka to nie marzenie wielu z Was?