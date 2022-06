Przed i po: transformacja malutkiego mieszkania w Rzymie

Cała przestrzeń tego mieszkania przeznaczona była nie do mieszkania, ale do spełniania funkcji usługowych- pełnieniu roli pralni w środku, a miejsca do przechowywania śmieci i niechcianych przedmiotów na zewnątrz. Gdyby stan ten się utrzymał, byłaby to wielka strata dla tego miejsca, zlokalizowanego w samym centrum stolicy Włoch, na szczycie uroczego, tradycyjnego budynku.