9 najmodniejszych płytek łazienkowych na 2016 rok!

Surowy styl przemysłowy pochodzący z przedwojennych fabryk. Minimalizm, chłodna kolorystyka, brak zbędnych ozdób to cechy loftowego wnętrza, które możemy przenieść do łazienki. Wystarczy użyć stonowanych kolorystycznie płytek w odcieniach bieli, szarości, ceglanych lub betonowych. Na tak surowej i ascetycznej powierzchni świetnie wyglądają inne elementy wyposażenia: designerskie wanny, armatura, a także kolorowe dodatki. Pamiętajcie, że styl industrialny to również duże przestrzenie i wysokie sufity więc robiąc remont warto czasami pomyśleć o przesunięciu niektórych ścian.