10 inspirujących wnętrz w neutralnych kolorach

Nie zawsze chcemy, aby jeden kolor był dominującą barwą we wnętrzu. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest połączenie kolorów neutralnych takich jak biel i szarość wraz z kolorowymi, pełnymi barw i wzorów dodatkami. Mogą to być obicia mebli, poszewki poduszek i dekoracje, a nawet dzieła sztuki, które będą ozdabiać nasze wnętrze w bardziej dystyngowany sposób niż zwykłe dodatki. Sprawdza się to również w mniejszych pomieszczeniach w których nie możemy sobie pozwolić na zastosowanie intensywnych barw, które niestety jeszcze bardziej optycznie zmniejszyłyby wnętrze naszego mieszkania. Biel w połączeniu z całą gamą barw i kolorów w postaci dodatków i mebli, będzie świetnym pomysłem!