Leśna chata w dużym formacie

Dziś zabierzemy Was do domu w amerykańskim stanie Waszyngton- na północnym-zachodzie kraju, w górzystej, gęsto zalesionej okolicy. Swoim stylem architektonicznym nawiązuje do lokalnego krajobrazu- naturalne materiały, wielkopowierzchniowe przeszklenia, jak i sama bryła przywodzą na myśl leśną chatę, tyle że w dużym formacie. Obejrzyjcie zdjęcia projektu i przekonajcie się sami!