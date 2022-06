Najmodniejsze kolory 2015 w Twoim salonie!

Zastanawiacie się, kto decyduje o tym, jakie kolory będą modne w nadchodzącym sezonie, zarówno w modzie, jak i w wystroju wnętrz? Ciekawi Was skąd biorą się kolorystyczne trendy, które kaskadowo spływają od pracowni projektowych najznakomitszych projektantów wnętrz, poprzez słynne domy mody, aż do naszej garderoby? Otóż wszystko to zaczyna się od Pantone.

Pantone jest amerykańską firmą, która od ponad pięćdziesięciu lat jest światowym autorytetem w dziedzinie kolorów, będąc prekursorem technologicznego systemu kombinacji i zestawiania ze sobą różnorakich barw. Firma ta oferuje nie tylko specjalistyczny system kolorystyczny dla przedstawicieli różnych branży- projektantów mody, architektów wnętrz, dekoratorów, grafików i wielu innych- ale także służy profesjonalną wiedzą w dziedzinie kolorów.

To właśnie Pantone ustala kolorystyczne trendy na nadchodzące sezony, które następnie przenikają do wszystkich sfer naszego życia. W tym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam najmodniejsze kolory 2015 roku i pomysły na to, jak użyć ich w aranżacji salonu!