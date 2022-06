homify 360°: odremontowany dom w południowym Londynie

Stworzenie stylowego pokoju dla dziecka może być niezaprzeczalnie trudnym wyzwaniem. Szczególnie wtedy, kiedy jedyne co interesuje malucha to rozrzucanie swoich misiów i zabawek po całej podłodze. Jednakże, ta przepiękna dziecięca sypialnia doskonale sobie radzi z tym wyzwaniem. Neutralne kolory i białe ściany sprawiają, iż pokój nie wydaje się przytłoczony ilością dziecięcych rzeczy. Nam najbardziej do gustu przypadł ten przepiękny, drewniany koń na biegunach, wprowadzający nutkę klasycznego stylu do pomieszczenia.