Neutralne wnętrza, czyli design w stylu NUDE – 7 inspirujących stylizacji

W tej sypialni dużo pracy włożono w to, by niczym nie zakłócić jej monochromatycznej, kremowej harmonii. Warto zauważyć, że choć pokój ten jest bardzo prosty i oszczędny w dodatkach nie wpisuje się on jednak w styl chłodnego minimalizmu. Jak osiągnąć podobny efekt? Jeśli w stylizacji nude nie chcemy uzyskać stricte minimalistycznego efektu, włączmy do niej jak najwięcej miękkich, miłych w dotyku tkanin i materiałów. Na podłodze ułóżmy miękki dywan, który ociepli wnętrze nie tylko wizualnie, ale i praktycznie. Łóżko możemy z kolei pokryć stertą miękkich poduszek, a okna ozdobić lejącymi się zasłonami.