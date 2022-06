​Kuchnia łączona z jadalnią – 7 pomysłów na piękną i funkcjonalną przestrzeń dzienną

W aranżacji przestrzeni dziennej coraz częściej rezygnuje się z kuchni jako osobnego, zamkniętego pomieszczenia. Popularne stało się łączenie jej z jadalnią w jedno funkcjonalne miejsce do wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków. Dzięki otwarciu pokoi zyskujemy we wnętrzu więcej światła i przestrzeni, a duża powierzchnia stwarza rozmaite możliwości aranżacyjne. Im ciekawsze i atrakcyjniejsze miejsce przeznaczymy na potrzeby kuchni z jadalnią, tym chętniej będą z niej korzystać domownicy, a często również goście. Otwarta przestrzeń dzienna, sprzyja bowiem spotkaniom towarzyskim i wspólnemu spędzaniu czasu w rodzinnym gronie.

Klucz do sukcesu dekoratorskiego leży w umiejętnym zaplanowaniu i połączeniu ze sobą tych obu pomieszczeń. Jeśli dysponujemy dużą przestrzenią, możemy pokusić się o pokaźny stół o dowolnym kształcie i w pełni wyposażoną kuchnię. Z kolei w małych mieszkaniach musimy wykazać się większą dozą kreatywności, by w niewielkim wnętrzu pomieścić wszystkie niezbędne przedmioty i meble. Mimo to, kuchnia łączona z jadalnią to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie, które z powodzeniem można dopasować do potrzeb każdego wnętrza i rodziny. Zobacz jak z zadaniem tym poradzili sobie nasi profesjonaliści!