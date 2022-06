Meble od matki natury – 7 niesamowitych projektów

Ekodesign daje projektantom pole do nieskończonej kreatywności. Tak samo jak bogate i różnorodne jest środowisko naturalne, także inspiracja naturą może być praktycznie niewyczerpana. Projekty inspirowane przyrodą, to więc swego rodzaju wariacja na temat tego co w naturze nadaje się do stworzenia mebli i domowych akcesoriów. Materiałem najczęściej wybieranym przez projektantów są korzenie i gałęzie drzew, które idealnie nadają się do wyrobu mebli. Drewno, z którego wykonany jest widoczny na zdjęciu stolik zostało zachowane w swojej naturalnej postaci i kształcie, dzięki czemu mebel zachwyca minimalizmem formy w naturalnym wydaniu.