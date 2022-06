300-metrowy dom marzeń za jedyne 400 tysięcy złotych

O takim domu marzy każdy! Ten, kto go posiada, to prawdziwy szczęściarz i wielu z pewnością mu zazdrości. Bo któż nie chciałby na co dzień pławić się w luksusie i nowoczesności?! Za chwilę w tej rezydencji oddalibyśmy – jak w piosence Andrzeja Rosiewicza o dziewczynach – Chicago, Paryż, Krym. Nie czekajmy zatem dłużej i szybko sprawdźmy, ile takie cudo jest w rzeczywistości warte, jak prezentuje się jego całkowity kosztorys, jak wyglądają jego plany, a przede wszystkim do granic nowoczesne i komfortowe wnętrze.