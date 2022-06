Trend: Folklor we wnętrzach. 7 aranżacji z motywami ludowymi.

Jeśli szukasz aranżacji oryginalnych i jednocześnie chcesz nadać wnętrzu przytulnego charakteru, warto zainteresować się stylem folklorystycznym. Motywy ludowe są obecnie chętnie wykorzystywane nie tylko przez projektantów mody, lecz także przez architektów wnętrz. Łowickie pasiaste sukienki i kurpiowskie wycinanki, to najbardziej rozpoznawalne wzory polskiej kultury ludowej. Współczesna aranżacja wnętrz chętnie sięga do tradycji i twórczo interpretuje te motywy etniczne. Folklor, niegdyś uważany za symbol kiczu i złego gustu – dziś jest źródłem energii, koloru i wyrazistości w mieszkaniu.

Najprostszym sposobem, by wyróżnić wnętrze swojego domu jest nadanie mu specyficznego charakteru, poprzez wybranie oryginalnego motywu przewodniego. Styl folkowy nawiązuje do motywów i wzorów znanych z tradycyjnych wyrobów ludowych i rękodzieła wiejskiego. W swoich pryncypiach nawołuje do powrotu do natury i prostych uroków życia. W związku z tym, w ludowej stylizacji nie może także zabraknąć przedmiotów wykonanych z naturalnych materiałów, jak lite drewno, wełna, czy glina. Ludowe motywy sprawdzą się zarówno w salonie, sypialni, jak i przestrzeni kuchennej. Mogą to być bardzo tradycyjne aranżacje, ale można również ograniczyć się jedynie do efektownych, folkowych dodatków we wnętrzach nowoczesnych i minimalistycznych.