homify 360°: niestandardowy dom w Wiedniu

Przekraczając próg domu, poczujemy się jak w białej przestrzeni rzeźby. Aby dostać się na drugi koniec budynku, musimy przebrnąć po kolei przez wszystkie jego pomieszczenia. Na początek znajdziemy się w studio, w którym drzwi zaprowadzą nas do garażu. Z kolei garaż połączony jest z salonem, który służy jako przejście do ogrodu. Dzięki bezpośredniemu przejściu z jednego pomieszczenia do drugiego, zaoszczędzono przestrzeń, która jest zazwyczaj zajmowana przez korytarze łączące poszczególne pokoje. Dzięki temu pomimo swojej wąskości wnętrza są bardzo przestronne. Ten dom to swoista układanka!

Budynek praktycznie nie wykorzystuje zasobów energii dzięki fotowoltaicznym modułom, które zostały zamontowane na południowej części dachu oraz podgrzewającej wodę pompie wodno-powietrznej.