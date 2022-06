homify 360°: dom z certyfikatem energooszczędności

Aby wejść do domu mijamy zadbane rabatki pełne kwiatów, drzewko, mały żywopłot – to radosne zaproszenie do środka. Same drzwi wejściowe są czerwone, co ożywia ten minimalistyczny budynek. Zastosowanie drewnianej okładziny i czerwonych drzwi dynamizuje wygląd elewacji. W suficie zamontowano oświetlenie punktowe, dzięki czemu wejście jest widoczne po zmroku i przyjemnie się prezentuje.