homify 360°: Casa de Sambade w Portugalii

Z tej perspektywy zauważyć można, że konstrukcja domu zakłada możliwość obejrzenia go „na wylot”. Szklana ściana sprawia, że dom wydaje się zawsze otwarty na ogród, do którego schodzi się po kilku schodkach. Roślinność została ograniczona do trawy i drzew, w minimalistycznym projekcie nie ma miejsca na ozdobne krzewy i przeładowane kwieciem rabatki. Długi basen wyłożono zieloną mozaiką, dzięki czemu woda nabiera zielonkawego koloru, upodabniając się do jakiegoś jeziorka i wkomponowując się świetnie w naturalne otoczenie posiadłości. Teren przy basenie wyłożono drewnianymi panelami o surowym wyglądzie. To świetne miejsce do odpoczynku i zabawy.