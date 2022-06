7 pomieszczeń w stylu shabby chic dla niej i dla niego

Podobno mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Ale czy naprawdę jesteśmy tak różni? Zastanowimy się dzisiaj nad tym na przykładzie wystroju wnętrz. O mieszkaniach kobiet mówi się, że są przytulniejsze, więcej w nich dekoracji, jasnych, neutralnych kolorów, podczas gdy płeć przeciwna preferuje minimalizm, funkcjonalność ponad wszystko i zimne kolory oraz kontrasty. Taki podział musi jednak wydać nam się jednak nieco narzucony. W końcu kobiety mężczyźni od zawsze żyją wspólnie, co wcale nie oznacza, że jedno z partnerów jest niezadowolone z wystroju domowego gniazdka.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji zaproponujemy styl, który łączy w sobie poszukiwanie ciepła, ale i zamiłowanie do współczesnego designu: shabby chic. Przygotowaliśmy dla Was fantastyczne realizacje od naszych architektów wnętrz, zapraszamy do lektury!