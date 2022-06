Niesamowita modernizacja domu z lat 30-tych

Naszą wycieczkę kończymy w ogrodzie. To właśnie w nim możemy spojrzeć na dom od jego najlepszej strony. Pod osłoną nocy wygląda on olśniewająco. Transparentna ściana ukazuje podświetlone pomieszczenia, w tym jadalnię, emporę i schody. Pomieszczenia prywatne, takie jak sypialnie czy łazienki są skrzętnie ukryte przed wścibskimi spojrzeniami sąsiadów i ulokowane w górnej części domu. Przy willi znajduje się duży, drewniany taras zapraszający do wypoczynku na słońcu.

Inne wyjątkowe domy i apartamenty znajdziecie w Katalogach Inspiracji z serii homify 360°!