40 sypialni z których nie będziecie chcieli wychodzić

Miejsce relaksu i odpoczynku, w którym znikają wszelkie troski związane z pracą. Do sypialni udajemy się wtedy, kiedy już możemy sobie pozwolić na błogi sen po ciężkim dniu. W weekendowe lub urlopowe poranki sypialnia staje się symbolem lenistwa i możemy pozostać zanurzeni w pościeli, jak długo chcemy. Jednak, aby przebywanie w sypialni sprawiało nam przyjemność, musimy się w niej czuć dobrze i komfortowo. Nie jest to zależne wyłącznie od miękkości materaca i ilości puchowych poduszek. Wystrój i aranżacja sypialni też wpływają na to, jak się w niej czujemy. Aby w pełni zregenerować siły należy dobrać sypialnię względem naszych estetycznych upodobań. Czasem odpowiednio dopasowany kolor ścian do naszej osobowości może diametralnie zmienić nasze samopoczucie. Stonowany minimalista niekoniecznie odnajdzie się w pomarańczowej, rażącej sypialni, zaś ktoś, kto rano potrzebuje energetycznego kopa, może poczuć się przytłumiony przez szary kolor ścian.