Drewniany dom w tradycyjnym stylu

Drewniany dom w stylu rustykalnym to nieprawdopodobny klimat i atmosfera, która rozbudza w nas wspomnienie o sielskich wakacjach. Chyba nie ma osoby, która nie pragnęłaby wiejskiej chaty, otulonej wysokimi drzewami, gdzieś poza miastem, wśród natury i śpiewu ptaków. Dom, który dziś Wam prezentujemy nie przekracza kwoty 250 tys.zł (mowa o stanie surowym, bez wykończenia), a co najważniejsze jest przyjazny środowisku i prezentuje się atrakcyjnie. Zapraszamy Was na wspaniałą wycieczkę po tej nieruchomości, jesteśmy pewni, że i Ty z pewnością zapragniesz rustykalnej chaty!