Kompleksowy projekt stodoły w nowoczesnym wydaniu

Projekt domu, który pokażemy Wam w tym Katalogu Inspiracji, ma to do siebie, że z pewnością przypadnie do gustu zarówno miłośnikom nowoczesnej, jak i tradycyjnej architektury. Łączy w sobie współczesny design i nowoczesne materiały z klasyczną bryłą, nawiązującym kształtem do stodoły. Obejrzyjcie wizualizacje tego niezwykłego projektu, z rzutami poziomymi wnętrz.