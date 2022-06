8 kolorów do dekoracji kuchni (będzie rewelacyjnie)

Będąc połączeniem czerwieni i żółci, pomarańczowy stymuluje i łączy ze sobą fizyczność i emocje. To kolor, który pobudza kreatywność, ambicje, wspomaga aktywność. Jest związany z mądrością, towarzyskością i komunikatywnością. Pomarańcz to przede wszystkim kolor radości!

Jest idealny do kuchni, zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach. Pięknie wygląda w połączeniu z białym i czarnym, a także szarym. Jednak pamiętajcie: kolor pomarańczowy jako główny kolor ścian to zazwyczaj zagadka. Inaczej wygląda on na wąskim pasku we wzorniku, a zupełnie inaczej na całej ścianie w pokoju, kiedy to nabiera niesamowitej mocy. Czasami może okazać się naprawdę męczący.