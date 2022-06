7 nowoczesnych kuchni, z drewnem w roli głównej

Kuchnia to pomieszczenie szczególne, większość z nas uważa ją za serce domu, inni natomiast cenią sobie funkcjonalność oraz jej praktyczne rozplanowanie. Z której strony by nie patrzeć kuchnia pełni ważną rolę w życiu naszym i naszej rodziny.

W przypadku kuchni, drewno zawsze wygląda dobrze. Jest swego rodzaju kluczem do ciepła i energii, która emanuje z wnętrza pomieszczenia. W dodatku, materiał ten, sam w sobie, nie określa i nie narzuca stylu wnętrza. Drewniane meble to nie tylko styl wiejski czy rustykalny, idealnie pasują także do minimalizmu czy wnętrz prowansalskich.

Zobaczcie 7 stylowych kuchni, które udowodnią Wam, że drewno to bardzo uniwersalny materiał!