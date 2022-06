12 najpiękniejszych ścieżek ogrodowych

Każdy właściciel domu jednorodzinnego marzy o otaczającym go, pięknym ogrodzie. Projektując go należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj i rozmieszczenie roślin, ale także na materiały, które wykorzystane zostaną do stworzenie ścieżek ogrodowych. Ścieżki służyć będą nie tylko jako praktyczny element ogrodu, ułatwiając przemieszczanie się po nim, ale stanowić mogą także jego istotną dekorację. Obejrzyjcie 12 przykładów ogrodów, w których główną rolę odgrywają ścieżki ogrodowe!