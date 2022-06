Top 5 minionego tygodnia- wyjątkowe domy i ich wnętrza

CałyInternet aż huczy od premiery filmu „50 twarzy Greya”. Zainspirowała nas to do przyjrzenia się szarościom jako niezwykle modnym odcieniom w aranżacji wnętrz. Bez względu na to, w jakim pomieszczeniu chcemy go użyć, kolor szary jest niezwykle elastyczny- pasuje do wielu innych barw, świetnie komponuje się z większością materiałów, a dodatkowo wygląda po prostu zachwycająco! Zobaczcie przykłady szarości we wnętrzach w Katalogu Inspiracji 50 twarzy Greya w Twoim mieszkaniu.