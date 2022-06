Bez tych rzeczy naprawdę możecie obyć się w kuchni…

Parowar, frytkownica, krajarka do jajek, sokowirówka… Z nimi rzecz ma się podobnie co z egzotycznymi sosami. Może kupiliśmy je pod wpływem impulsu, chcieliśmy żyć zdrowiej, byliśmy po prostu ciekawi jak to działa . A może był to prezent od bliskich. Jeśli minął rok, a my wciąż nic z tym nie zrobiliśmy oprócz pełnego emocji pierwszego razu , to może lepiej oddać dany produkt w dobre ręce, które zrobią z niego użytek.