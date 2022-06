Jak za pomocą małych zmian całkowicie odmienić wnętrze?

Pusta ściana może być ozdobą pod warunkiem, że odpowiednio o to zadbamy. Jednym ze sposobów są nowe tapety lub nowa kolorystyka ściany ale jeszcze prostszą a równie efektywną metodą mogą być niezmiennie modne obrazy. Taki obraz stylistycznie musi pasować do wnętrza. Aby tak było przy wyborze motywu zastanówmy się nad ogólnym stylem przestrzeni i dopasujmy do niej stylistykę obrazu. Drugą metodą doboru jest spójność kolorystyczna – zdecydujmy się na jeden kolor przewodni, który pojawi się we wnętrzu i zadbajmy aby ukazał się również na obrazie.

Niezmiernie modne od kilku sezonów są również plakaty i grafiki. Wśród nich zdecydowany prym wiodą plakaty polskich projektantów z zabawnymi hasłami. Kolejnym trendem pojawiającym się we wnętrzach są plakaty ukazujące przywiązanie mieszkańców do miasta, w którym mieszkają. Przedstawiają one w ciekawy sposób charakterystyczne dla obszaru budowle lub miejsca albo po prostu nazwę miasta zaaranżowaną graficznie w ciekawy sposób.