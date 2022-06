13 rzeczy, które spostrzegawczy goście zauważą w Twoim domu

Czy kiedykolwiek myśleliście o tym, co goście, którzy odwiedzają Wasz dom zauważają najbardziej? Czy taka wiedza zmieni sposób dekorowania lub meblowania mieszkania?

My rozważyliśmy tę kwestię i spisaliśmy dla Was 13 najlepszych rzeczy, które bystre oczy zauważą od razu. Od dobrze zaopatrzonej łazienki poprzez osobiste akcenty, to wszystko to rzeczy, których projektant wnętrz nigdy nie będzie w stanie wybrać za Was. Przeczytajcie nasze sugestie a następnie skonfrontujcie je ze swoimi wnętrzami i stwórzcie dom przyjazny dla gości!

Jeśli jesteście posiadaczami niewielkiego mieszkania, ten katalog inspiracji jest dla Was: 12 pomysłów, które powiększą każde mieszkanie