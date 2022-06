6 zdjęć, jak urządzić nowoczesne mieszkanie o przytulnym charakterze

Sztuką nie jest postawić ściankę działową i wykreować oddzielną, funkcjonalną strefę w mieszkaniu, sztuką jest podzielić otwartą przestrzeń, tak by nie stawiać murów między pomieszczeniami, a wykreować wspólną przestrzeń inteligentnie zagospodarowaną. W tym przypadku fantastycznie sprawdził regał, który oddzielił jadalnię od strefy do pracy. Tego typu dzielnik pokoju to nie tylko funkcjonalny element aranżacji, to także wyjątkowa i atrakcyjna dekoracja, dzięki której możemy stworzyć ciekawą ekspozycję.