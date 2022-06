Jak urządzić nowoczesny dom? Przykład z Włoch

Obok jadalni znajdziemy kuchnię będącą przykładem prawdziwego modernizmu! To zdjęcie świetnie odzwierciedla obecne trendy: biała, lakierowana kuchnia z wyspą służącą także za bar świetnie kontrastuje z czarnym, połyskującym blatem i okapem o niezwykle oryginalnym designie – co jest dość oczywistym nawiązaniem do ściany i kominka w salonie. Modernistycznego looku nadaje tej kuchni także całe jej wyposażenie.