Przed i po: od basenu do domowego biura

Co zrobić z nieużywanym i zaniedbanym basenem? Wykopać? Zakopać? Nie, kosztuje to zbyt dużo wysiłku. W South Hampton właściciele pewnego pustego zbiornika wodnego, którzy z zawodu są projektantami wnętrz, zdecydowali się zamienić je w profesjonalne domowe biuro. Podstawa była już na miejscu, a także struktura budynku została z góry przesądzona. To naprawdę niesamowite, co profesjonaliści z dziedziny architektury i aranżacji wnętrz potrafią zrobić z praktycznie każdą powierzchnią!

Obejrzyjcie z nami tę ekscytującą transformację- z pewnością poruszy ona Waszą wyobraźnię!