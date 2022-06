6 popularnych błędów podczas dekorowania DIY

The Cotswold Company

The Cotswold Company

To dość popularne (i średnio trafione) rozwiązanie jeszcze z lat 80-tych. Jeśli już jednak tak bardzo chcecie mieć różne kolory we wnętrzach, to najlepiej jest sięgnąć po bardziej neutralne odcienie, które mogą być ze sobą mieszane, a pikanterii całości dodadzą dodatki! Ważne jest, aby kolory oscylowały wokół podobnych odcieni. Ciemny beż w salonie i jasny beż w kuchni? Dlaczego nie!