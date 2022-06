Oryginalne i ciekawe pomysły we wnętrzach

Chcesz zaskoczyć swoich gości niekonwencjonalnym wnętrzem już od samego progu? W takim razie musisz skupić się na oryginalnej aranżacji przedpokoju! Pomieszczenie to jest zazwyczaj niezwykle ciężkie do urządzenia- z powodu niedużej powierzchni, niewymiarowego kształtu i braku naturalnego światła. Trzeba także zadbać, aby umieścić w nim te absolutnie niezbędne elementy, do których należą przede wszystkim siedziska, wieszak na płaszcze oraz szafka na buty. Niezwykle pomysłowo do podejścia aranżacji przedpokoju podeszli projektanci z biura Za murami za dachami, umieszczając w nim fotele ze staromodnego kina. Tym samym wprowadzono do wnętrza intrygujący i niepowtarzalny element dekoracyjny o charakterze retro, nie tylko pełniący istotną funkcję, ale także zaświadczający o osobowości mieszkańców tego mieszkania.

Urządzając swoje wnętrza, nie dajcie się sztampie i konwencji!Rozglądnijcie się na inspiracją na wyjątkową aranżację, lub też zwróćcie się o pomoc do profesjonalnego projektanta wnętrz, który wesprze Was w przeistaczaniu Waszych czterech ścian w przestrzeń zupełnie niepowtarzalną! To Was nie przekonało? Zapoznajcie się z 10powodami, dla których warto zatrudnić projektanta wnętrz i z pewnością zmienicie zdanie!