Ultra stylowy dom dla miłośników nowoczesności

Na koniec pokażemy Wam wizualizację kuchni. Jest to jedynie propozycja na to, jak można ją zaprojektować, ale trzeba przyznać, że bardzo udana. Meble na poziomie podłogi i te podwieszane oddziela przeszklony pas, przez który do środka swobodnie wpadać może naturalne światło. Fronty szafek podłogowych są wykonane z drewna, a tych podwieszanych z przyciemnianego szkła. Kuchnia jest wygodna w użytkowaniu i przestronna, doskonale wpisuje się w estetykę projektu.