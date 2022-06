homify 360°: mobilny dom jednorodzinny

Czy Wy także znacie to uczucie? Kochanie swoje przytulne cztery ściany, ale czasami chcielibyście wszystko rzucić, odwrócić się od codziennej rzeczywistości i wyruszyć w nieznane, codziennie czyniąc swoim domem inne miejsce? Jak cudownie byłoby na przykład przenieść się na świeżo skoszone pola kukurydziane w Hiszpanii? Albo w jakiekolwiek inne miejsce, w zgodzie z indywidualnymi preferencjami. Przeprowadzka bez stresu i konieczności ciągłego pakowania się jest perspektywą niezwykle kuszącą. Mamy doskonale pasujące do tego rozwiązanie, a wszystko to za mniej niż 43.000 euro.

Hiszpańskie biuro architektoniczne ABATON Arquitectura wyszło naprzeciw wymaganiom współczesnego koczowniczego trybu życia i stworzyło dom, który można przetransportować i umieścić w dowolnym miejscu.

Obejrzyjcie z nami wyjątkową obrazkową historię tego mobilnego domu!