Jak dobrać idealny zlewozmywak do kuchni?

Wybór zlewu często rzutuje na wygodę korzystania z kuchni, dlatego powinien być dopasowany do naszych potrzeb i do wielkości pomieszczenia. W mniejszych kuchniach powinniśmy się zdecydować na zlewozmywaki jednokomorowe lub może nieco większe, o ile pozwala nam na to miejsce. Zdecydowanie wygodniejsze są te, w których mamy dwie komory, jednak nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. W dużych kuchniach możemy zaszaleć nawet ze zlewozmywakiem dwuipółkomorowym – jednak jeżeli mamy zmywarkę, to nie będzie on niezbędny. Od wielkości kuchni może zależeć również typ zlewu, czyli to, czy będzie on nałożony na blat, czy w pasowany w specjalnie wyciętą przestrzeń – pamiętajmy, że takie zabiegi mogą podnieść koszty całej operacji.