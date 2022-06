65 metrowe mieszkanie funkcjonalnie zaaranżowane

Mieszkanie, które dziś chcielibyśmy Wam zaprezentować zostało tak zaprojektowane by wykorzystywać każdy centymetr kwadratowy powierzchni użytkowej i zapewnić gospodarzom odpowiednią ilość miejsca do przechowywania. To co cenimy najbardziej w naszych mieszkaniach to funkcjonalność i jednocześnie estetyka odpowiadająca naszym upodobaniom. Zaaranżowanie tego wnętrza nie wymagało od właścicieli nakładu ogromnej gotówki, liczył się przede wszystkim pomysł, właściwe dopasowanie mebli do metrażu oraz kolorystyka. Dzięki połączeniu tych trzech elementów udało się wykreować praktyczną i dobrze zorganizowaną przestrzeń, która prezentuje się elegancko i schludnie. Poznajcie 65 metrowy apartament!