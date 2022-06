7 łamigłówek dotyczących transformacji salonu – świetna zabawa!

Pomyśleliśmy, że damy Wam dzisiaj trochę zabawy i przygotowaliśmy dla Was quiz. Znaleźliśmy siedem niesamowitych salonów, które przeszły metamorfozę i remont. Czy są wśród Was chętni do sprawdzenia swoich umiejętności obserwacji?

Zdjęcia przed są numerowane, a zdjęcia po mają nadane litery. W ten sposób można dopasować przemiany, bierzcie kartkę i długopis i zapraszamy do zabawy! Pod spodem znajdziecie prawidłowe odpowiedzi.