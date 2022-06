homify 360°: gdańskie mieszkanie w stylu graffiti

Dawno minęły czasy, kiedy graffiti postrzegano w kategoriach wandalizmu i niszczenia mienia publicznego. Street art (tłum. sztuka ulicy) jak sama nazwa wskazuje, uważany jest obecnie za sztukę i kreatywny sposób wyrazu artystycznego. Coraz więcej twórców związanych z graffiti wystawia swoje prace w galeriach i domach aukcyjnych, a kolorowe murale i pop-artowe abstrakcje zdobią dziś główne ulice miast. Czy w związku z tym, graffiti może być także motywem przewodnim w aranżacji wnętrz? Oczywiście, że tak! Stylizacje domów i mieszkań inspirowane street artem z roku na rok robią się coraz bardziej popularne. I nic dziwnego, styl uliczny to niekonwencjonalny i nowatorski pomysł na wystrój wnętrz. Jest to też oryginalny sposób, na zaakcentowanie osobowości i zainteresowań ich mieszkańców.

Dokładnie tym zamysłem kierowała się grupa architektów ze Studio Potorska w aranżacji gdańskiego mieszkania na Wiszących Ogrodach, do którego przeniesiemy się dziś w serii homify 360°. Ten niewielki, trzypokojowy apartament jest bezapelacyjnym dowodem na to, że sztukę uliczną można z powodzeniem przenieść także do wnętrz.