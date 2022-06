Jak urządzić sypialnię gwarantującą błogi sen?

Tekstylia główny element w wystroju sypialni- są nie tylko dekoracjami, ale przede wszystkim służą jako element wygodnej aranżacji łóżka, czyniąc sen przyjemnym i komfortowym. Najważniejsza jest oczywiście pościel. Jej wybór zależy od naszych osobistych preferencji, ale także od pory roku i temperatury- inną pościel wybiera się na zimę, a inną na lato. Poduszki i narzuty pozwalają nam wprowadzić nieco kolorów do stonowanego wystroju sypialni- można także zagrać ich kształtem i teksturą materiałów, z których są wykonane. Co do oświetlenia, to poza tym generalnym, sufitowym, konieczne jest zainstalowanie lampek nocnych nad łóżkiem, umożliwiających czytanie przed snem.