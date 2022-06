Błędy, których należy unikać podczas aranżacji salonu

Salon… niewielkie, rajskie wnętrze, w którym możemy usiąść i zrelaksować się przyjaciółką przy ulubionej kawie (lub winie) i nadrobić zaległości w plotkowaniu. To również pokój, w którym możemy odseparować się od reszty świata, skryć się pod grubym kocem i oddać lekturze lub skorzystać z cudownej, popołudniowej drzemki.

Jednak, aby móc w pełni korzystać z tych małych przyjemności, musimy mieć do dyspozycji praktyczne salon – i wierzcie lub nie – ale może to być trudne do osiągnięcia. Planowanie jest bardzo ważne w tworzeniu wnętrza, dlatego należy wystrzegać się błędów, które mogą zniszczyć nasze małe miejsce odpoczynku.

Chcąc zaspokoić potrzeby gospodarzy (oraz wymagających gości), przygotowaliśmy dla Was listę błędów, których powinniście unikać podczas aranżacji wnętrza.