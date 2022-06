TOP 10 – modne meble ogrodowe z recyklingu!

Kiedy myślimy o recyklingu w ogrodzie, pierwszą rzeczą, która przychodzi nam do głowy, są oczywiście palety. To tam zaczęła się ich kariera jako mebla, aż z czasem zaczęły one gościć nawet w naszych salonach jako modne stoliki kawowe czy też mobilne półki. A początki były tak skromne!

Ogród to przestrzeń, w której niejako automatycznie zaczynamy zastanawiać się, co moglibyśmy zrobić dla środowiska. Tak reagujemy na piękno przyrody – chcemy zadbać o nią tak, jak potrafimy! Jednym ze sposobów jest użycie materiałów z odzysku . W ten sposób nie wytwarzamy śmieci, ograniczamy także zakup kolejnych rzeczy, często efektów niekoniecznie ekologicznych procesów produkcyjnych.

Ciekawi, jak urządzić ogród w stylu eko? Oto kilka propozycji od naszych projektantów!