Dom, w którym króluje przytulność!

Gdybyśmy mieli możliwość zamieszkania na stałe w górskiej chatce, zrobilibyśmy to bez wahania! A jeśli do tego ta chatka byłaby nowoczesnym domem jednorodzinnym z urokliwym wystrojem, w kilka chwil bylibyśmy gotowi do przeprowadzki. Życie w mieście ma wiele uroków, ale góry to góry. Nasze otoczenie ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a cóż lepiej poprawia humor niż widoki malowniczych szczytów? Niejako w bonusie zyskujemy świeże powietrze oraz możliwość uprawiania wielu sportów.

Jeśli i Wy myślicie podobnie, to z pewnością spodoba Wam się dzisiejszy Katalog Inspiracji. Przygotowaliśmy dla Was spacer po wyjątkowym domu projektu utalentowanych architektów z Finger Haus. Gotowi odrobinę się rozmarzyć? Wyruszamy na zwiedzanie!