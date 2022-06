Współczesny drewniany drewniany marzeń na wyciągnięcie ręki

Domy drewniane prezentujemy Wam bardzo często, ale dziś pokażemy coś naprawdę wyjątkowego. Z jednej strony doskonale klasyczny, z drugiej odświeżająco nowoczesny – ten dom oferuje 260 m² powierzchni, na której jest prawie wszystko, co rodzina może sobie życzyć. Oprócz salonu i sypialni znajdują się w szatnia, jadalnia, dwie łazienki, sauna, balkon i taras. Wnętrza zostały zaprojektowane przez naszych ekspertów - projektantów ze studia BE IN ART - którzy wiedzieli jak połączyć piękny wiejski styl z nowoczesnymi elementami.

Zapraszamy na wycieczkę po willi, która jest usytuowana w Rosji, w obwodzie leningradzkim niedaleko Wyborga. Chodźcie i zainspirujcie się!