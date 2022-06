Piękno minimalistycznej posiadłości

Schody to nie tylko funkcjonalny łącznik parteru z wyższą kondygnacją, to także oryginalna dekoracja, która potrafi całkowicie odmienić charakter danej przestrzeni. W tym przypadku piękne schody dodały przejrzystości oraz wyrazistości wnętrzu. Lewitująca konstrukcja wygląda atrakcyjnie i oryginalnie, przez co dodaje niebanalnego i nieszablonowego klimatu. Lekko zakrzywiona linia schodów, z kolei wnosi odrobinę dynamiki i energii do domu. Cały obiekt liczy sobie cztery poziomy- piwnica, pierwsze piętro, drugie piętro oraz poddasze, w ten sposób stanowi idealną propozycję dla dużej rodziny. Minimalistyczna aranżacja, przestrzeń oraz światło – czego chcieć więcej?