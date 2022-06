Skromny dom z nieskromnym wnętrzem!

Strome zbocze to trudna działka pod budowę domu, ale jednocześnie gwarancja zapierających dech w piersiach widoków. Na tym piętrze praktycznie cała ściana tylnej fasady została przeszklona. Oprócz widoków, gwarantuje to doskonałe doświetlenie wnętrz oraz ich komunikację z przestrzenią tarasu, gdzie znalazło się miejsce do spożywania posiłków na świeżym powietrzu. My teraz znajdujemy się w jadalni we wnętrzu, która zachwyca nas chociażby ciekawymi krzesłami z wiklinowymi oparciami.