Fantastyczny dom na wąską działkę!

Na pierwszym piętrze znalazł swoje miejsce wielofunkcyjny pokój. Może on służyć jako prywatne miejsce wypoczynku. Na domowników czeka tutaj wygodna biała sofa, w neutralnym otoczeniu kremowych ścian i drewnianego parkietu. To idealna przestrzeń do nadrabiania literackich zaległości, chwili relaksu z dala od harmidru rodzinnego życia.