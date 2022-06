​Trendy: zjeżdżalnie we wnętrzach

Meble, które są praktyczne, spełniają wiele funkcji, nie zajmują dużo miejsca, a przy okazji są kolorowe i radosne- to najnowszy trend w wyposażaniu pokojów dziecięcych. Pobudzają one do kreatywnego spędzania czasu i są tak dalekie od sztampy, jak to tylko możliwe. To piętrowe łóżko, będące jednocześnie statkiem piratów, wyposażone jest w zjeżdżalnię, z której ześlizgnąć można się, jako alternatywny sposób schodzenia ze schodów. Taki mebel to marzenie każdego małego chłopca!

