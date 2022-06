My się zimy nie boimy! 6 sposobów na ciepły dom

Pewnie większość z Was doświadczyła kiedyś sytuacji, gdzie po powrocie do ukochanego domu, wraz z otworzeniem drzwi, zamiast fali ciepła zastaliście temperaturę taką, jaka towarzyszyła Wam na dworze. Można w prosty sposób uniknąć tego niemiłego rozczarowania. Wystarczy jedynie pamiętać o tym, by wyeliminować wszelakie źródła zimna w domu. Ich głównym przedstawicielem są oczywiście otwarte okna, które często zapominamy zamknąć wietrząc nasze gniazdko. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy wychodzimy na cały dzień do pracy i nie mamy okazji wrócić się, by naprawić błąd. Z tego względu warto wziąć sobie do serca to, by dokładnie sprawdzać wszystkie okna, które znajdują się w naszych czterech ścianach.