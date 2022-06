Największe lotnisko na świecie w Pekinie- projekt Zaha Hadid Architects

Największe lotnisko na świecie zostanie zlokalizowane po drugiej stronie Pekinu, z dala od jego dotychczas głównego lotniska. Choć to ostatnie jest ogromne i należy do jednych z największych obiektów tego typu na świecie, to jednak ruch pasażerski na obecną skalę przekracza jego możliwości. Nowy terminal, o niewyobrażalnym rozmiarze, ma zostać ukończony już w 2017 roku! Będzie pełnił rolę katalizatora powiązań lotniczych pomiędzy Pekinem a największymi światowymi centrami polityki, ekonomii i kultury, zwiększając tym samym rolę stolicy Chin w globalnej gospodarce.